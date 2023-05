La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria procede come meglio non potrebbe. L’influencer campana e il conduttore radiofonico romano, senza dubbio due dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante i numerosissimi alti e bassi vissuti durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, sembrano essere riusciti a trovare una perfetta intesa di coppia. E ciò che viene mostrato quotidianamente sui social dai entrambi, ne è la chiara ed inequivocabile testimonianza.

Il momento magico dei Donnalisi

I Donnalisi stanno vivendo un momento magico, sotto tutti i punti di vista. Antonella Fiordelisi ha appena lanciato The Queen Scaccomatto, la sua prima capsule di gioielli ispirata agli scacchi, che è già andata a ruba sugli store online. Edoardo Donnamaria, oltre a tornare a vestire i panni di speaker a Radio Zeta, ha riscosso un enorme successo con il singolo Il cielo stanotte, dedicato proprio alla fidanzata, che ha superato il mezzo milione di streaming. Insomma, i due ex gieffini si godono la popolarità e si beano dell’affetto del loro nutritissimo esercito di fan, che sin dai primi giorni di permanenza nella Casa del Gf Vip, non ha mai mancato di sostenere la prima coppia nata durante la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il video "iconico" al Grande Fratello Vip

Proprio in tema di Grande Fratello, Antonella Fiordelisi ha voluto condividere su Twitter uno dei momenti “iconici” della sua avventura e di quella di Edoardo Donnamaria nella Casa. Si tratta di un video in cui l’influencer campana balla con il fidanzato sulle note di El Perdon, brano di Enrique Iglesias e Ricky Jam, durante il quale l’ex vippona indica Edoardo canticchiando il ritornello “Esto no me gusta”. “Condivido perché sono venuta a sapere che ha fatto il giro del web”, il commento della Fiordelisi. Si trattava chiaramente di una provocazione, perché ad Antonella, Edoardo “gusta” e come!