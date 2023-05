Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi continuano e sfornare momenti “epici”. La storia d’amore tra l’influencer di origini siciliane e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, continua ad appassionare centinaia di migliaia di fan, che seguono passo dopo passo le mosse degli Incorvassi sui social.

Micol e Edoardo hanno tutta l’intenzione di fare sul serio. In una lettera indirizzata alla fidanzata, pubblicata dal settimanale DiPiù, il fratello di Guendalina ha speso parole bellissima per la sua dolce metà, chiedendole anche di andare a vivere con lui. I due ex vipponi, infatti, vivono in città diverse: lei a Milano e lui a Roma, ma approfittano di ogni momento per passare insieme quanto più tempo possibile. Ma, visto che Tavassi non ha alcuna intenzione di muoversi dalla Capitale, come svelato dalla stessa Incorvaia, sarà lei a doversi trasferire. “Adesso a separarci è la distanza Milano-Roma, che però cerchiamo di accorciare ogni volta che è possibile. Questo fino a quanto, finalmente, uno dei due – che sarò io, perché Edo non si schioderà mai da Roma – non deciderà di trasferirsi ufficialmente”, le parole della sorella di Clizia al settimanale Mio.

Edoardo, dal canto suo, non vede l’ora che la fidanzata si trasferisca definitivamente a Roma: “Piccola Micol - si legge nell'incipit della lettera pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo -, mai avrei pensato partecipando al Grande Fratello Vip, un programma televisivo, di trovare una ragazza speciale come te. E proprio ora che siamo fuori dalla Casa, ho avuto la conferma di quanto tu possa essere importante: mi manca non poterti più vedere tutti i giorni e condividere ogni cosa con te, come abbiamo fatto per mesi, visto che abiti a Milano e io qui a Roma. Così ho deciso di scriverti addirittura una lettera pubblica, per farti una vera e propria proposta ufficiale: Micol, vuoi venire a vivere con me?”.

Nel frattempo, gli Incorvassi continuano a regalare gag e momenti esilaranti ai propri fan, tanto che in molti sostengono che siano la versione moderna di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Micol si è esibita in una divertente coreografia con la sorella Clizia, mentre Tavassi, che si occupa di realizzare video per uno studio di chirurghi plastici, con una mascherina a coprirgli il volto, ha detto: “Sono pronto per l’intervento!”. Manco a dirlo, i due video sono diventati immediatamente virali su Twitter, a testimonianza dell’incredibile popolarità di una delle coppie più amate fuoriuscite dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip.