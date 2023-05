A marzo di quest’anno, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno ufficializzato la fine della loro relazione. L’ex Miss Italia ha spiegato in più di un’occasione i motivi che hanno portato alla rottura, e adesso a parlare è l’ex calciatore della Fiorentina. In una diretta con Biagio D’Anelli, Lorenzo ha rivelato che Manila avrebbe un altro uomo, e che forse l’aveva “già da prima”.

Lorenzo Amoruso: "Manila si sta frequentando con un uomo"

“Non mi sarei mai aspettato tanta cattiveria nei miei confronti, e soprattutto che la signora Nazzaro, dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare, si frequentava con un altro. Ci sono le prove. Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno - riportano le colleghe di Isa e Chia -. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo schiaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me”.

“Potrei dire tante cose ma la cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi ‘fatti curare’, ‘sei malato’, solo perché perdevo un po’ di tempo con la Playstation. E poi vieni a scoprire che piangeva e parlava sui giornali, nelle trasmissioni e nelle radio, di matrimonio. E’ arrivata anche a parlare male del fatto che noi abbiamo perso una bambina. Ha detto che ci siamo lasciati in quel periodo. Io ho pianto una settimana intera e sentir dire certe cose è stata una coltellata.

E’ vero, abbiamo litigato. Ci sono state delle problematiche però non può dare delle responsabilità solo al sottoscritto facendomi passare per una persona immorale, cattiva, al limite del legale, visto che ha detto che ero pronto a metterle le mani addosso. Ha fatto tutto lei, ha deciso che la storia non doveva più esserci. Allora non è parlare più, ti sei riaccompagnata, ti stai facendo la tua vita. L’ho sempre amata, io ho cambiato la mia vita per lei. Ho messo lei e i suoi bambini davanti a tutto e tutti. Ma i fatti sono lì. Quindi so che non c’è riconoscenza nella vita ma ha voluto rompere per chissà quale mancanza di rispetto”.