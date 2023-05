Luca Salatino e Matteo Ranieri sono amici per la pelle, ma il loro rapporto, nato nello studio di Uomini e Donne, si sarebbe bruscamente interrotto quando l’ex di Soraia Allam Ceruti ha firmato il contratto per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip tenendo all’oscuro l’amico.

Tra i due sembra essere tornato il sereno grazie a Matteo Ranieri che, dopo aver saputo della rottura di Luca con Soraia, ha chiamato l’ex vippone. “Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ‘Chi è? Io gli ho chiesto ‘Ma chi vuoi che sia?’, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere”, ha raccontato Matteo.

Ad aggiungere un ulteriore tassello sulla vicenda è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato su Instagram in forma anonima una segnalazione ricevuta: “Finalmente abbiamo saputo da una donna che era vicina a Luca (e che vuole restare anonima) cosa Luca sembrerebbe aver scritto su WhatsApp a Matteo, che offeso decise di chiudere i rapporti. Matteo si era risentito di non essere stato messo al corrente della partecipazione di Luca al GF Vip e se l’era presa. In risposta su WhatsApp Luca gli fa: ‘Non fare la ch***a isterica’”.