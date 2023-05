Antonella Fiordelisi piomba sui social e sgancia la bomba. Il pubblico del Grande Fratello Vip ha imparato a conoscere l’ex vippona durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, durante i quali l’ex schermitrice ha sempre detto ciò che pensa, con il rischio di risultare impopolare, e ha chiaramente palesato di non avere troppi peli sulla lingua.

“Epici” i suoi faccia a faccia con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, che rispondevano colpo su colpo alle bordate dell’influencer campana, ed indimenticabili le sue litigate con Edoardo Donnamaria, che però sembrano solo un lontano ricordo, visto che i due, adesso, vanno d’amore e d’accordo.

La bordata in latino di Antonella Fiordelisi

Poche ore fa, Antonella ha twettato una citazione in latino, lingua a lei particolarmente cara: “De rustica progenie, semper villana fuit”. In sostanza, è un detto popolare di indubbia ed incerta origine che starebbe ad indicare, in tono dispregiativo, che “Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre in individuo rozzo”. Ma a chi e a cosa si riferiva la Fiordelisi? Sono tante le ipotesi al vaglio degli utenti sui social. Ma facciamo un passo indietro.

Due giorni fa, Edoardo Donnamaria replicò a chi lo accusava di stare con la fidanzata solo per hype: “A me personalmente nessuno ha detto questa cosa. Mi è stato riferito anche di persone che, se potessi parlare…, anzi, quando parlerò, perché prima o poi le pa**e esplodono e io parlo… Di persone che mi sono state molto vicine e hanno detto delle cose del genere. Ora io ho due opzioni massimo: o sei cretino, oppure sei in malafede, oppure sei invidioso o ti stiamo antipatici… In quel caso si può anche capire, sei un poveraccio, però va bene”. Antonella, dunque, ha voluto inviare un messaggio alle “persone che sono state molto vicine” al fidanzato e che sostengono la tesi dell’hype? E chi sarebbero queste “persone”? Si tratta di alcuni ex vipponi? Resta il dubbio.

Ciò che appare certo è che tra i Donnalisi e altri ex concorrenti del Gf Vip, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi su tutti, i rapporti siano tutt’altro che idilliaci, e questo non rappresenta di certo una novità. Il “latinismo” di Antonella era rivolto agli Incorvassi o ad altri soggetti?