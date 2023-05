Dopo un anno di stop, è in arrivo una nuova edizione di Temptation Island. Maria De Filippi e la sua squadra sono preparando il ritorno dell’amatissimo reality show estivo di Mediaset, che nelle stagioni passate ha registrato ascolti notevoli.

L’approdo sulla griglia di programmazione estiva di Canale 5 è fissato per il 26 giugno. Contrariamente alle edizioni precedenti, le coppie di quest’anno dovrebbero essere tutte “Nip”, ossia formatesi al di fuori del contesto televisivo. Il cast del reality dei sentimenti, che vedrà nuovamente alla conduzione Filippo Bisciglia, non includerà, dunque, coppie fuoriuscite da Uomini e Donne o dal Grande Fratello Vip. Ma tra i tentatori potrebbero esserci volti familiari al pubblico della tv generalista, con la possibile partecipazione di ex corteggiatori del noto dating show di Maria De Filippi.

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo, tra i possibili protagonisti della nuova edizione di Temptation Island potrebbe esserci Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip. La relazione tra l’ex vippone e Soraia Allam Ceruti è giunta al capolinea, e lo chef romano avrebbe deciso di rimettersi in gioco partecipando al reality di Mediaset.