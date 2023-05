Dopo l’enorme successo dei primi quattro episodi di The Ferragnez 2, disponibili su Prime Video, i fan di Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa di scoprire come si concluderà questa nuova stagione della docu-serie che racconta il dietro le quinte della vita dell’imprenditrice digitale e del rapper.

Racconti intimi, lacrime, risate e tanti momenti inediti della vita privata dei Ferragnez: Chiara e Fedez sono riusciti, ancora una volta, a tenere altissima l’attenzione su di loro e a raccontare ogni aspetto della loro vita. Ma quando usciranno gli ultimi episodi della seconda stagione?

Le prime puntate di The Ferragnez 2 sono incentrate su alcuni degli eventi più significativi della coppia, passando per la partecipazione al Met Gala, l’annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival di Sanremo e il concerto Love Mi. Il concertone benefico organizzato da Fedez e J-Ax sarà mostrato nel suo dietro le quinte, poi verranno trasmessi altri momenti di famiglia insieme ai piccoli Leone e Vittoria.

Gli ultimi tre episodi della seconda stagione di The Ferragnez saranno disponibili su Prime Video a partire dal 25 maggio 2023.