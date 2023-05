Selvaggia Lucarelli si sta godendo l’uscita del suo ultimo libro, il primo scritto insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, volto di E’ sempre mezzogiorno. La coppia, infatti, ha pubblicato il libro Gli altri litigano per gelosia. Noi per fiori, foto, ristoranti e gatti.

Selvaggia e Lorenzo stanno insieme da otto anni, e la giornalista, in un’intervista al settimanale Chi, ha svelato cos’ha il compagno più degli altri: “L’onestà. Cercavo una persona buona perché, negli ultimi anni, sono stata circondata da odio e cattiveria, tanto che avevo bisogno di qualcuno che mi riportasse sul sentiero della purezza”.

Lo scorso anno, Lorenzo Biagiarelli ha partecipato a Ballando con le Stelle, programma in cui Selvaggia è una giurata: “Non penso di aver esagerato, e non credo lo pensi nessuno, visto che è il primo anno che esco da lì con un grande consenso”, ha detto la Lucarelli alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Per anni sono stata vissuta come quella divisiva, per non dire antipatica e guastafeste, mentre quest’anno l’equilibrio è cambiato”.

Selvaggia Lucarelli: "Sono stata confermata a Ballando"

Selvaggia ha svelato di essere stata riconfermata già a programma in corso: “Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero, ma ho trovato fastidioso questo continuo far voler credere che fossi stata cacciata, quando la verità è stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose”.

Le parole su Barbara D'Urso

Infine, in merito ad una possibile partecipazione di Barbara D’Urso: “Ho letto tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quel che si possa pensare, non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?”.