Andata in archivio la quarta edizione de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci è già al lavoro per la prossima stagione di Ballando con le Stelle, e sta già preparando il cast con Ballando on the Road.

Intervista da L’Eco di Bergamo, la conduttrice ha rivelato che il suo sogno sarebbe quello di avere Sofia Goggia tra i concorrenti, ma ha aggiunto che si rende conto che sarà difficile per via dei tanti impegni della campionessa di sci. Milly, però, sarebbe disposta ad avere la sciatrice anche come “ballerina per una notte”, e per questo motivo ha lanciato un appello dal quotidiano.

“Sarebbe un grande sogno, ma è in carriera e ad ottobre inizia la stagione sciistica e si deve allenare. Però potrebbe venire a fare la ballerina per una notte. Devo dire che sarebbe già fantastico averla per una sera e colgo l’occasione per fare un appello perché partecipi”, le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it.

Lo scorso anno, Sofia Goggia ha rivelato che le era già stato chiesto di partecipare a Ballando con le Stelle, ma aveva rifiutato l’invito. Chissà se questa volta la Goggia cambierà idea e alla fine cederà alle avances di Milly Carlucci.