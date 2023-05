Sono ufficialmente iniziate le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. La location è quella degli spazi della Marina Militare di Napoli, e la produzione, com’è stato reso noto, ha posticipato il primo ciak in quanto è stato necessario ricostruire alcune parti della struttura. Tantissime le foto pubblicate dagli attori sui social, ma anche dalla casa di produzione Picomedia e dallo stesso regista, Ivan Silvestrini. Proprio quest’ultimo si è concesso una lunga chiacchierata con i fan, rispondendo a tantissime curiosità.

“Sento addosso una grande, ma anche piacevole responsabilità: quella di non deludervi. Anche se so che le cose non sempre andranno come sperate, ma d’altronde è sempre così, perché le storie esistono finché esistono i problemi”.

A chi gli ha chiesto se è possibile assistere alle riprese, Silvestrini ha risposto: “Anche se in certi contesti sarà difficile impedirvelo, in teoria no. E mi dispiace dirvi questo, ma noi non facciamo teatro. Avere il pubblico distoglie la concentrazione. Pensate che sui set quando un attore fa una scena delicata, tutti quelli che ci lavorano, anche se devono stargli vicino, distolgono lo sguardo per non distrarlo dalla performance. Figuriamoci avere centinaia di occhi addosso. Io capisco il vostro desiderio di incontrare i vostri beniamini, ma spero capirete il mio desiderio di regalarvi la stagione migliore possibile”.

Ivan Silvestrini, infine, ha risposto alla domanda che più incuriosisce i fan di Mare Fuori, quella in merito ad un ritorno di Ciro Ricci: “Il nostro produttore Rai, Michele Zatta, ha detto che in qualche modo ci sarà. Chi sono io per contraddirlo?”.