Oriana Marzoli è sbarcata nella splendida Ischia. La modella di origini venezuelane, senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha raggiunto l’isola verde in occasione dello shooting per la sua prima linea di costumi da bagno, realizzata in collaborazione con Sontèn, marchio di proprietà di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne.

“Sono appena arrivata su questa isola e già mi sono innamorata. Non ho parole”, le parole di Oriana a corredo di alcune immagini postate su Instagram. Come è accaduto all’aeroporto di Capodichino, quando al suo arrivo è stata accolta da tantissime fan, che hanno regalato a lei e a Daniele Dal Moro un weekend in un hotel 5 stelle extralusso di Venezia, anche di ieri, ad aspettare l’ex vippona al suo sbarco nel porto di Ischia prima, e all’albergo in cui soggiorna poi, c’erano tantissimi suoi supporters, che le hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Oriana, come sempre disponibile, non si è sottratta alla richiesta di foto e selfie.

La fidanzata di Daniele Dal Moro ha raggiunto Ischia imbarcandosi su uno degli aliscafi in partenza dal Molo Beverello di Napoli. E proprio a bordo dell’imbarcazione, si è resa protagonista di un video, poi postato sul suo profilo TikTok, nel quale balla insieme ad un’anziana signora. In pochi minuti, la clip è diventata virale sui social, raggiungendo in poco meno di due ore più di un milione di visualizzazioni. "Potrebbe essere mia nonna, ma no, è una follower molto top!", il commento di Oriana.