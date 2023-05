Cristina Marino decisamente nervosa su Instagram. La moglie di Luca Argentero, tra le sue stories, ha raccontato una disavventura verificatasi allo zoo, mentre passeggiava con la figlia Nina Speranza: “Una maestra ha spinto un bimbo, mi sono avvicinata e mi ha risposto che dovevo farmi i ca**i miei”, le parole dell’attrice.

Cristina Marino si trovava allo zoo con la figlia Nina Speranza quando ha notato che una maestra in gita con la sua classe ha spinto un alunno per mantenere la fila ordinata. “Ho un nervoso, sono allo zoo con Nina, ci sono tantissimi bimbi in gita. Ho visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata e le ho detto che era agghiacciante il modo in cui si stava relazionando al bambino. Lei mi ha risposto 'Fatti i ca**i tuoi'. Usando la parola ca**i davanti ai bambini”, ha raccontato la moglie di Luca Argentero.

Cristina ha confessato di essere “allucinata” prima di fare una riflessione: “Mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, e poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono innervosita, mi viene voglia di.. Vabbè taccio. Secondo me è importante soffermarsi e pensare se quello che scegliamo per i nostri figli sia giusto. Lo dico a me in primis”.