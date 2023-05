Un ex protagonisti di Amici 21 è stato minacciato di morte. Si tratta di Albe, al secolo Alberto Lamalfa, arrivato ad un passo dalla vittoria finale. Il cantante è finito al centro di una polemica sui social, a seguito di un tweet la cui interpretazione ha generato non poche critiche da parte degli utenti, che hanno contestato il suo modo di esprimersi. Qualcuno è arrivato addirittura ad augurargli la morte.

Il tweet di Albe

Nel tweet in questione, poi prontamente rimosso, Albe aveva raccontato un aneddoto ai suoi fan, pensando di averlo fatto in maniera ironica: “Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti”, le parole del cantante che hanno scatenato una serie di attacchi contro l’ex allievo del talent di Canale 5, additato di aver utilizzato un linguaggio sessista, offensivo e umiliante. Ma non sono mancati anche i commenti a sostegno dell’artista, tra cui quello di Luigi Strangis, anche lui ex allievo di Amici, nonché amico di Albe: “Sinceramente non mi sembra fraintendibile, c’è chi ci vede il marcio ed è diverso”.

Albe è poi intervenuto sui social per chiarire l’accaduto. Il cantante ha manifestato anche un certo disappunto nei confronti di chi gli ha augurato addirittura la morte o patologie gravi: “Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto. Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro”.