La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria procede a gonfie vele. Nonostante le litigate furiose, le discussioni e gli alti e bassi vissuti dalla coppia durante i mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano, lontano dalle telecamere, sembrano aver raggiunto il perfetto equilibrio.

I Donnalisi possono vantare un nutritissimo esercito di fan, che seguono con attenzione ogni loro mossa sui social. Ecco perché, quando il papà di Edoardo, il signor Vincenzo Donnamaria, ha condiviso su Twitter una foto del figlio in età adolescenziale, i supporters della coppia si sono letteralmente scatenati.

“Questa ce l’avete?”, ha chiesto il padre dell’ex vippone. Non si sono fatti ovviamente attendere i commenti dei fan: “Bello con i riccioli…”; “Sta benissimo con i riccioli, appena crescono un po’ li taglia”; “Pensi ad una nipotina con questi riccioli bella come Antonella e Edoardo”; “Bellissimo come sempre l’avvocato”. Questi sono solo alcuni delle migliaia di commenti sotto alla foto pubblicata da Donnamaria Senior.

Ovviamente, non poteva mancare anche quello di Antonella Fiordelisi: “Ricciolino”, ha commentato l’ex vippona, con l’aggiunta di un emoji con gli occhi a cuoricino. Per i Donnalisi è un momento magico: l’ex schermitrice ha lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, che è già andata a ruba sugli store online. Edoardo, invece, ha ripreso a tempo pieno il suo lavoro da speaker radiofonico a Radio Zeta, oltre che a concentrarsi su una delle sue più grandi passioni: la musica. L’ex volto di Forum ha già pubblicato il singolo Il cielo stanotte, dedicato proprio alla Fiordelisi, che ha raggiunto il mezzo milione di streaming.