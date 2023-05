Antonelal Fiordelisi, dopo la fine del Grande Fratello Vip, sta vivendo un momento decisamente magico. La storia d’amore con Edoardo Donnamaria procede come meglio non potrebbe. Ma non c’è solo la relazione con lo speaker radiofonico romano nella vita dell’influencer campana che, infatti, ha lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, ispirata al gioco degli scacchi, che sta andando letteralmente a ruba sugli store online.

L’ex schermitrice è stata senza dubbio una delle protagoniste della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E’ stata al centro di accese dinamiche soprattutto per il burrascoso rapporto con Edoardo Donnamaria, e per la “faida” intestina con le sue due grandi antagoniste all’interno della Casa: Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Proprio all’avventura al Gf Vip, Antonella Fiordelisi ha dedicato una story su Instagram: “Amore, lavoro, famiglia e fandom che ti sostiene. Ho tutto. Grata a quel programma che, seppure mi ha fatto stare male psicologicamente in varie occasioni, ha dato modo di farmi conoscere a un vasto pubblico che ad oggi mi sostiene e supporta in tutto. Se sono qualcuno ad oggi è solo grazie a voi”.