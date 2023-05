Paolo Noise ha lasciato l’Isola dei Famosi per via dell’insorgere di alcuni problemi di salute. Nel corso dell’ultima puntata de Lo Zoo di 105, l’ex naufrago ha rivelato alcuni retroscena sulle notti della coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Sembra, infatti, che Cristopher Leoni li abbia beccati mentre si “davano da fare”.

Paolo Noise svela un retroscena hot

Ecco il racconto di Noise riportato da Biccy.it. “Se qualcuno ha fatto tutto? Sì. Alessandro e Simone. Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a divertirsi anche in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì che limonavano. E va bene, ci sta. Vai tranquillo.

Poi è successo altro – ha continuato Paolo –. Una mattina Christopher mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo’. E io: ‘Che cavolo è successo Christopher?’. E mi ha detto tutto.

Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti. Poi ci ha raccontato i dettagli che non dico per privacy di Cecchi Paone. Quindi ci hanno preso gusto”.