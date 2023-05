Per Nikita Pelizon è arrivato il momento di lasciare l’Isola dei Famosi. L’influencer triestina, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è rimasta in Honduras per qualche giorno dopo essere sbarcata a Cayo Cochinos lunedì 22 maggio per sostenere l’amica Helena Prestes. Le due hanno trascorso insieme quanto più tempo possibile, con l’ex vippona che ha incoraggiato la modella brasiliana a dare tutto il possibile per rendere questa esperienza indimenticabile. E’ però giunto il momento di salutarsi.

Dopo aver trascorso ore insieme, meditando, chiacchierando e affrontando le difficoltà imposte dal reality, Nikita Pelizon e Helena Prestes devono salutarsi. In una clip girata poco dopo la partenza dell’amica, la modella brasiliana non riesce a trattenere le lacrime e rivela che quello con l’ex gieffina è stato uno degli incontri più importanti della sua vita: “Voglio ringraziare questa vita che ho fatto in questi ultimi due anni, che mi ha portato questa persona, Nikita, che è una persona che mi guarda negli occhi, che mi conosce sa la parte più bella di me e non mi ha mai mollato, nonostante i miei momenti difficili come questo. E mi ha dato tanta forza”.

Nel video, inoltre, Nikita incoraggia la naufraga dicendole: “Io ti sostengo da fuori, amore. Tu dai il tuo meglio”. Poi saluta commossa Helena stringendola in un forte abbraccio e asciugandole le lacrime.