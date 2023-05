Nikita Pelizon è rientrata in Italia dopo la breve parentesi in Honduras. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ha trascorso alcuni giorni sull’Isola dei Famosi per sostenere l’amica Helena Prestes, che stava affrontando un momento di sconforto.

L’influencer triestina, oltre che stare vicino alla modella brasiliana, ha trascorso anche del tempo con il resto dei naufraghi. E i suoi fan, i Nikiters, hanno notato una certa complicità con uno di loro, ovvero Gianmaria Sainato. Proprio uno dei seguaci dell’ex vippona le ha scritto “A me siete piaciuti tu e Gian”. “Davvero?! Cosa ha visto di bello?”, ha chiesto Nikita. “Io non so cosa avete visto, cosa hanno montato… Perché non è tipo… Quindi, fammi capire, cosa si è visto di me e Gian? Comunque mi piace un sacco, anima… E’ molto dolce, molto dolce quel ragazzo. Poi c’ha questo sorriso che non lo so, mi sembra che gli hanno messo la dentiera di quando sarà anziano. Veramente, sorridi e si illumina tutta la spiaggia”.