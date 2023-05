Antonella Fiordelisi, dopo essere stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, si gode il successo e la popolarità. L’influencer campana, nella serata di ieri, ha fatto tappa a Verona in occasione del Dindan Summer Tour. L’ex vippona è stata accolta da numerosissimi fan, e con lei, ovviamente, c’era anche Edoardo Donnamaria, con il quale sono praticamente inseparabili.

La storia d’amore con lo speaker radiofonico, nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia, procede a gonfie vele, e i due ex gieffini sembrano aver definitivamente superato le difficoltà che si sono palesate durante il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Per Antonella è un momento magico. Non solo l’amore, ma anche i successi professionali. L’ex schermitrice, infatti, la scorsa settimana ha lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, che sta andando a ruba sugli store online. Ma non solo. La Fiordelisi sta studiando anche dizione, perché il suo sogno sarebbe quello di fare cinema e lavorare stabilmente in televisione.

Antonella Fiordelisi, ladri in casa a Milano

Come dicevamo in apertura, Antonella è stata protagonista della prima tappa del Dindan Summer Tour, durante il quale girerà l’Italia e incontrare i suoi tantissimi fan. Purtroppo, però, un episodio le ha guastato i piani. A quanto pare, infatti, mentre lei era a Verona, alcuni malintenzionati hanno cercato di entrare nella sua casa di Milano. E’ la stessa Fiordelisi a raccontarlo in una Instagram story, nella quale ha postato lo screenshot della notifica di allarme che le è arrivata sul cellulare: “Vado a fare una serata e cercano di entrare i ladri a casa mia a Milano. Io sono sempre più scioccata. Vergogna”.