Lucas Peracchi è finito al centro del gossip per la sua tormentata vita sentimentale e privata. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la fine della relazione con Mercedesz Henger, ha avuto diverse discussioni con l’ex suocera Eva, la quale si è resa protagoniste di uscite molto pesanti nei confronti dell’ex volto del dating show di Canale 5.

Di recente, ha fatto scalpore la decisione di Peracchi di debuttare come attore porno. Dopo aver aperto un suo profilo su OnlyFans, il modello ha scelto di lanciarsi nei film per adulti. Nelle ultime ore, attraverso alcune Instagram stoty, Lucas ha spiegato perché si è voluto cimentare nell’hard.

Lucas Peracchi, perché ha scelto di fare l'attore porno

Ecco le sue parole riportate dalle colleghe di Isa e Chia: “Diciamo che ho iniziato per gioco un po’ con il sito blu. Poi, siccome non ero più soddisfatto, ero contentissimo, mi divertivo, mi piaceva e tutto, ho detto ‘Ma scusa, perché non giocare al tavolo dei grandi?’. Anche perché, diciamo la verità, mi ero un po’ stancato. OnlyFans ha dato a molti un potere che non sono in grado di controllare, secondo me. E ci sono tantissimi creator, non tutti per fortuna, che quando fanno i primi soldi iniziano a tirarsela. Ho detto tanto vale farlo con i grandi”.

Lucas Peracchi dice che la sua attuale fidanzata non è affatto gelosa, anche perché l’ha conosciuto già quando faceva questo lavoro: “La mia ragazza è molto intelligente. E’ una ragazza fantastica che è la donna della mia vita. Mi ha conosciuto che facevo questo. Sa che è anche per il bene di tutti. Alla fine è lavoro, anche se non sembra, è lavoro. Qualcuno deve pure farlo. Come ha detto Sgarmi ‘siamo gli operai del sesso’. Lei mi appoggia in tutto. Vuole la mia felicità e che io raggiunga i miei sogni. Per me questo è importantissimo”.