Dopo Luca Daffrè e Alessandra Somensi, anche Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. La coppia era uscita da Uomini e Donne lo scorso 12 maggio e ieri, sabato 27 maggio, l’ex corteggiatore ha annunciato che la storia d’amore è già arrivata al capolinea.

A comunicare la rottura in una diretta Instagram è stato Carlo Alberto Mancini. Con la voce rotta dall’emozione, l’ex corteggiatore ha spiegato che lui e Nicole Santinelli non sono più una coppia, e che è stata lei a prendere questa decisione. Stando alle parole di Alberto, l’ex tronista gli avrebbe comunicato di non provare più sentimenti nei suoi confronti.

Nicole Santinelli ha lasciato Carlo Alberto Mancini

“È successo in maniera onesta, pulita. È stata una signora, le vorrò sempre un bene immenso perché con lei ho vissuto momenti indimenticabili, una persona speciale. Ho apprezzato questa sua onestà, non attaccatela, non ha fatto nulla di male, è stata diretta e mi ha rispettato. Non costringerei mai una donna a provare dei sentimenti per me, deve venire dal cuore, come era da parte mia. Se capissi che in lei c'è una parte di dubbio forte, farei un gesto molto forte, sono sincero. Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza, siamo in un periodo in cui magari la donna è affascinata dall'uomo sfuggente, ma io non sono quel tipo di uomo, l'ho detto dall'inizio”.