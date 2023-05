Si respira aria di crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. A sollevare i dubbi si un possibile litigio tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono state le recenti mosse social della modella di origini venezuelane, avvenute a pochi giorni di distanza dallo sfogo dell’ex tronista contro alcuni componenti del fandom degli Oriele.

Dopo alcuni giorni trascorsi distanti l’una dall’altro per motivi lavorativi, Oriana ha dapprima smesso di seguire Daniele su Instagram, mandando letteralmente in subbuglio i fan della coppia. Poi, come se non bastasse, l’ex vippona ha anche condiviso una Instagram story in cui si trovava in stazione con le valigie, corredata dall’emoji con le mani giunte in preghiera.

I movimenti social di Oriana Marzoli hanno scatenato numerosissime reazioni da parte degli utenti, che hanno pubblicato diversi tweet esponendo le loro teorie su quanto sta accadendo. Nel frattempo, Amedeo Venza ha svelato che dietro la presunta crisi tra Oriana e Daniele ci sarebbe la reunion di quest’ultimo con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, avvenuta a Verona nella giornata di sabato. Non è di certo un mistero, infatti, che la Marzoli e l’influencer campana siano acerrime “nemiche”, e la decisione di Dal Moro di incontrare i Donnalisi non sarebbe stata affatto gradita dalla “reina”. Inoltre, Oriana si è sfogata su Twitter scrivendo: "Vi prego, non taggatemi più in cosa d'amore su Instagram. Non mi aiuta, ok? Se mi volete bene non fatelo. Non sto bene". Poi, intervenendo in una room, l'ex gieffina, in lacrime, si è sfogata con i fan, raccontando di fatto che la storia con Daniele è giunta al capolinea, e pregando i sostenitori della coppia di non schierarsi né con l'una né con l'altro.

Cosa sta succedendo tra i due? E’ realmente finita o si tratta di una crisi passeggera?