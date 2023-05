Gli ultimi quattro giorni sono stati decisamente complicati per Daniele Dal Moro. L’ex tronista di Uomini e Donne si è reso protagonista di un durissimo attacco nei confronti di alcuni componenti del fandom degli Oriele, che segue lui e Oriana Marzoli sin da quando hanno iniziato ad avvicinarsi nella Casa del Grande Fratello Vip.

La bomba è esplosa quando alcuni fan hanno notato che l'imprenditore veneto ha iniziato a seguire su Instagram una ragazza, e avrebbe messo like ad alcune sue foto. Alcuni componenti del fandom hanno avvisato la modella di origini venezuelane dell’accaduto, scatenando la proverbiale “ira veneta” dell’ex vippone: “Il follow l’ho tolto perché (come sempre colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere. Stupido io… ma vi assicuro che da me non avrete più nulla. La verità è che questo posto è, e sarà sempre, il male delle coppie”.

La reunion Donnalisi-Daniele Dal Moro

Ma non solo. Nella giornata di ieri, Daniele è stato raggiunto a Verona da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e i tre ex gieffini hanno trascorso insieme l’intera giornata. Una reunion che non è stata assolutamente vista di buon occhio dagli Oriele, soprattutto in virtù del fatto che l’influencer campana è una delle più acerrime “nemiche” di Oriana. Antonella ha condiviso su Twitter uno scatto proprio mentre era in compagnia di Daniele, con la didascalia: “Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti”. Anche Donnamaria, su Instagram, ha postato una foto di loro tre insieme, condivisa poi dalla Fiordelisi, che ha scritto: “Leale, sincero, puro, sensibile”.

Assente Oriana Marzoli

Alla reunion, però, com'era lecito aspettarsi, nessuna traccia di Oriana Marzoli. La “reina”, nei giorni scorsi, si trovava a Ischia per lo shooting della sua prima capsule di costumi da bagno realizzata in collaborazione con Sontèn. Da alcune stories su Instagram emerge che l’ex vippona è tornata in veneto ma, almeno pubblicamente, non ci sono prove del fatto che si sia rivista con il fidanzato. La domanda che tutti gli aficionados del reality show di Canale 5 si stanno facendo in queste ore è la seguente: come avrà preso Oriana la rimpatriata di Daniele, Antonella e Edoardo?