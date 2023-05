Procede come meglio non potrebbe la storia d’amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due ex vipponi sono stati ospiti del programma radiofonico Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, e hanno parlato della loro relazione nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha confermato che presto la fidanzata si trasferirà a Roma, ed ha anche ammesso che dopo la convivenza (e qualche viaggio) gli piacerebbe sposarsi ed avere dei figli.

Matrimonio e figli

“La nostra vera prima volta è stata fuori dalla casa ovviamente. Dentro la casa erano tentativi goffi. Io dicevo ‘ti giuro che non sono così nella vita reale’. Ci siamo quasi fatti squalificare per un tentativo goffo. Lei mi ha detto che si trasferirà da me presto. Speriamo succeda prima dell’estate. Un futuro figlio? Se è femmina è Zelda. Poi il maschio lo possiamo chiamare come vuole. Il matrimonio? Io voglio vedere cose prima, voglio andare a Tokyo con lei, ho da fare cose poi dopo pensiamo, bisogna convivere. La convivenza è la prova del nove al Grande Fratello l’abbiamo già testato però è un’altra roba, vediamo la vita reale. Sta andando alla grande per adesso e se continua così è ovvio che uno fa il salto. Io la faccio ridere sempre, anche in camera da letto. Mi sono tolto il pigiama e si è messa a ridere”.

Tavassi e Micol su Pechino Express

Edoardo Tavassi ha poi rivelato che parteciperebbe molto volentieri a Pechino Express con Micol Incorvaia: “Pechino Express? Devono chiamarci, non è che decidiamo noi. Però noi ci siamo”. Della stessa opinione Micol: “Io sono una molto comoda. Sono poco incline a dormire per terra, mi piacerebbe tanto proprio per mettermi in gioco poi con Edoardo penso che sarebbe un’esperienza unica, mi divertirei come una matta. Quindi sì devo dire che lo farei”.