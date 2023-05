Negli ultimi giorni sono circolate voci circa una presunta crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, quest’ultimo protagonista di un durissimo sfogo su Twitter contro alcuni membri del fandom degli Oriele. Ieri, però, Micol Incorvaia, ha smentito questi rumors.

Micol Incorvaia sulla presunta crisi tra gli Oriele

L’ex vippona, intervistata insieme a Edoardo Tavassi da Turchese Baracchi nel corso del programma radiofonico Turchesando, in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, ha rivelato che la coppia esiste e resiste. “Abbiamo fatto un weekend con loro a Gardaland. Sì, li vediamo cotti a puntino. Oriana e Daniele hanno due personalità ben definite, c’è il momento in cui si beccano un attimo, ma il loro legame però prevale su ogni cosa. Sono stupendi insieme. Ma quale crisi?! Non è vero, purtroppo ne tirano furi sempre una. Se non fai una storia sei subito single”.

Micol e Edoardo, poi, si sono lasciati andare ad alcune rivelazioni sulla loro relazione: “La vera prima volta che abbiamo fatto l’amore è stato fuori dalla Casa”, ha detto la sorella di Clizia. “Nella Casa erano tentativi goffi, dicevo ‘ti giuro che non sono così nella vita reale”, ha aggiungo Tavassi.

La Incorvaia ha anche parlato delle ex di Tavassi, rivelando che con una di queste è molto amica: “Con Lucia vado mega d’accordo, organizziamo sempre cose insieme. Diana non l’ho ancora conosciuta”.