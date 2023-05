La scorsa settimana, quando erano stato ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini sembravano andare d’amore e d’accordo. Ma ieri sera, durante una diretta su Instagram, l’ex corteggiatore ha annunciato di essere stato lasciato dall’ex tronista.

Le lacrime di Carlo Alberto e le parole in difesa di Nicole, nonostante l’abbia di fatto liquidato, hanno generato un vero e proprio terremoto sul web. Tantissime gli attacchi anche contro la redazione di Uomini e Donne, nei quali in molti hanno parlato addirittura di troni fasulli. La storia tra la Santinelli e Mancini, infatti, non è stata l’unica a chiudersi anzitempo. Una settimana prima era accaduto lo stesso tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi.

Le reazioni sui social

Non sono mancate le reazioni social di volti noti del dating show di Maria De Filippi. Cristian Di Carlo, ex corteggiatore di Nicole, ha lanciato una frecciatina velenosa a Carlo Alberto. Da poche ore, invece, è arrivata la reazione di Roberta Di Padua, acerrima nemica della Santinelli. Le liti tra le due sono ancora impresse nella memoria dei telespettatori, e la dama del Trono Over ha spesso accusato l’ex tronista di essere finta e falsa, e di essere interessata ad Andrea Foriglio piuttosto che a Carlo Alberto Mancini.

La reazione di Roberta Di Padua

Dopo l’annuncio della rottura da parte dell’ex corteggiatori, in tanti hanno tirato in ballo Roberta, sostenendo che aveva ragione quanto criticava l’atteggiamento di Nicole. E la Di Padua, attraverso una story su Instagram, ha fatto intendere di aver letto tutti i commenti, pubblicando una foto che non lascia alcuno spazio all’immaginazione, aggiungendo la seguente didascalia: “Vi sto leggendo, vi amo!”.