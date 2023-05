In occasione dell’uscita del suo album di debutto, Wax ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano, dove ha parlato della sua esperienza ad Amici e dei rapporti all’interno della scuola.

“So benissimo di avere una personalità ingombrante ma sono riuscito lo stesso a lascare spazio alle altre persone. Mi sono fatto conoscere subito a settembre ed è stato un po’ come una sberla. Ho avuto l’opportunità di fare musica e di instaurare rapporti importanti con NDG, Tommy, Angelina e Samu. Nel daytime mi rendo conto che possono essere apparso un po’ ingombrante, ma ho cercato di limare tanto alcuni aspetti della mia personalità dentro la scuola”.

Il rapporto con Angelina Mango

In merito al rapporto con Angelina Mango, ha aggiunto: “Come definirei il nostro rapporto? A settembre è iniziata una amicizia molto bella. Mi ha subito colpito perché non avevo mai conosciuto una persona con questa mentalità. Ovvero con una grande immaginazione. Ad esempio ci sono stati momenti in cui insieme ci inventavamo la presenza di mostri nel giardino della casetta. Oppure lei mi diceva ‘guarda la luna sembra un formaggio’. Erano le nostre vie di fuga. Le nostre vie di fuga dallo stress. Ci ha aiutato molto l’immaginazione e naturalmente la musica. Un feeling nato piano piano, un'amicizia rafforzata dalla convivenza. Condividere insieme tante emozioni crea un rapporto indistruttibile”.

Poi, quando il giornalista gli ha chiesto conto della sua cicatrice, Wax è stato piuttosto vago: “Direi una bugia se dicessi che me la sono procurata cadendo dalle scale, direi la verità se affermassi che ho detto una bugia”.