Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, nonostante la rottura, sono rimasti in buoni rapporti per il bene della figlia, la piccola Luna Marì. Ma dalla fine della loro relazione, avvenuta circa un anno e mezzo fa, quando la bambina aveva pochi mesi, non si erano più visti insieme. Ma questo weekend è arrivato il colpo di scena.

C’è un video che sta facendo il giro del web in cui si vede l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a tavola con la bambina (in un ristorante presumibilmente sul lago di Como), e a riprenderli con lo smartphone pare sia proprio Belen, come riportato dai colleghi di Today.it. La risata in sottofondo sembrerebbe essere proprio quella della Rodriguez. Il breve filmato risale allo scorso sabato: il vestitino di Luna Marì, infatti, è lo stesso che indossava nelle foto pubblicate quel giorno dal papà, come si può evincere da un post su Instagram. La showgirl argentina avrebbe condiviso il video sui social prima di eliminarlo, per timore di conseguenze o pettegolezzi.

Un pranzo tutto per loro come non accadeva da moltissimo tempo. Antonino Spinalbese, infatti, trascorre molto tempo con la figlia ma mai insieme a Belen Rodriguez che però, stavolta, non è voluta mancare. Un incontro impensabile fino a poco tempo fa e che riaccende i riflettori sulle voci di una presunta crisi con Stefano De Martino circolate nelle ultime settimane.