Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro aveva regalato un’altalena di emozioni. Usciti dalla Casa più spiata d’Italia, i due hanno approfondito la conoscenza fino a diventare ufficialmente una coppia. Ma, nelle ultime ore, la storia d’amore è giunta al capolinea.

Intervenuta in una room su Twitter, ha chiesto in preda ad una crisi di pianto di non taggarla in post che riguardano la coppia: “Non voglio niente. Veramente, non voglio vedere niente, non voglio fare la vittima e non voglio parlare male di lui. Vi prego di non mandarmi video su Instagram. E’ l’unica cosa che vi chiedo di cuore. Sapete che non dico niente, non faccio niente, una cosa vi chiedo. Basta, nient’altro. Veramente non lo penso (dice riferendosi al fatto che la crisi con Daniele sia passeggera, ndr).

Prima del suo sfogo, Oriana ha tolto il follow a Dal Moro e ha pubblicato una foto che la ritraeva in stazione. In seguito, ha rimosso da Instagram tutte le foto di lei e Daniele. Una rottura che ha sorpreso tutti e ha mandato in tilt il fandom, che mai si sarebbe aspettato che la storia tra i due ex vipponi si interrompesse in maniera così brusca e, apparentemente, senza alcuna spiegazione.