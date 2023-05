Antonella Fiordelisi ha deciso di allontanarsi dai social perché alcuni componenti del fandom degli Oriele l’hanno accusata di essere stata la persona che ha provocato la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

L’influencer campana, durante la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, si è scontrata in diverse occasioni con la modella di origini venezuelane, quest’ultima una delle sue principali antagoniste insieme a Micol Incorvaia. Le due ex vippone hanno entrambe due fandom molto numerosi che continuano a sostenerle anche adesso che il reality è terminato. E sono stati proprio alcuni supporters di Oriana (non tutti, è bene sottolinearlo) hanno iniziato a scagliarsi contro Antonella, perché ritenuta responsabile della fine della relazione con Daniele. Il motivo? Nella giornata di sabato, la Fiordelisi e il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria, hanno fatto visita a Dal Moro a Verona, e hanno trascorso insieme qualche ora. L’ex schermitrice ha anche pubblicato su Twitter uno scatto in compagnia dell’ex tronista di Uomini e Donne, spendendo per lui parole d’affetto: “Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti”.

Antonella ha deciso dunque di allontanarsi dal social a causa degli insulti ricevuti dai fan di Oriana e Daniele: “Mi allontano dai social. Tornerò domani, promesso”, ha scritto su Twitter l’ex gieffina per poi condividere una sua foto con la seguente didascalia: “You are too obsessed. Ma d’altronde sono abituata”, tradotto “Sei troppo ossessionata”.