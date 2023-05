Manila Nazzaro esce allo scoperto con il nuovo compagno. Dopo l’addio a Lorenzo Amoruso, con il quale ha condiviso anche l’esperienza a Temptation island, l’ex gieffina sembra aver voltato definitivamente pagina iniziando una frequentazione con Stefano Oradei, ballerino professionista nel cast di Ballando con le Stelle dal 2013 al 2020.

Alcuni giorni fa, i due sono stati visti alla festa di compleanno di Valeria Marini e, nelle ultime ore, è arrivata un’ulteriore segnalazione. Manila e Stefano, infatti, sono stati avvistati insieme in un ristorante di Roma. Un avventore del locale, che li ha sorpresi insieme, ha notato una certa complicità tra di loro: “Sono bellissimi. Molto affiatati e vicini. Lei è rinata…”. Anche Amedeo Venza ha di fatto annunciato la nascita della nuova coppia: “Manila e Stefano sono ufficialmente una coppia. Ieri erano nello stesso posto”. A questo punto è solo questione di tempo: l’ex Miss Italia e il ballerino sono pronti ad uscire definitivamente allo scoperto.

Le parole di Lorenzo Amoruso

La scorsa settimana, Lorenzo Amoruso, durante una diretta web con Biagio D’Anelli, aveva lanciato bordate pesantissime a Manila Nazzaro, accusandola, tra l’altro, di avere una relazione quando stavano ancora insieme: “Non mi sarei mai aspettato tanta cattiveria nei miei confronti, e soprattutto che la signora Nazzaro, dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare, si frequentava con un altro. Ci sono le prove. Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo schiaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me”.

“Potrei dire tante cose ma la cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi ‘fatti curare’, ‘sei malato’, solo perché perdevo un po’ di tempo con la Playstation. E poi vieni a scoprire che piangeva e parlava sui giornali, nelle trasmissioni e nelle radio, di matrimonio. E’ arrivata anche a parlare male del fatto che noi abbiamo perso una bambina. Ha detto che ci siamo lasciati in quel periodo. Io ho pianto una settimana intera e sentir dire certe cose è stata una coltellata.

E’ vero, abbiamo litigato. Ci sono state delle problematiche però non può dare delle responsabilità solo al sottoscritto facendomi passare per una persona immorale, cattiva, al limite del legale, visto che ha detto che ero pronto a metterle le mani addosso. Ha fatto tutto lei, ha deciso che la storia non doveva più esserci. Allora non è parlare più, ti sei riaccompagnata, ti stai facendo la tua vita. L’ho sempre amata, io ho cambiato la mia vita per lei. Ho messo lei e i suoi bambini davanti a tutto e tutti. Ma i fatti sono lì. Quindi so che non c’è riconoscenza nella vita ma ha voluto rompere per chissà quale mancanza di rispetto”.