La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha provocato un vero e proprio terremoto sui social. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di interrompere la loro relazione, e adesso è ufficialmente iniziato il primo round a colpi di post tra la modella di origini venezuelane e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Le parole di Daniele Dal Moro

Dopo lo sfogo della "reina" in una room su Twitter, anche Daniele Dal Moro, con le stesse modalità dell'ex fidanzata, ha svelato i motivi scatenanti della fine della storia d’amore con Oriana Marzoli: “Abbiamo avuto delle incomprensioni. Ci sono state tante litigate. L’ultima volta perché ho visto Antonella Fiordelisi, ed è venuto fuori un casino. Non è il motivo della rottura, ma di certo non ha agevolato. Non volevo fare nulla di male. Ho detto a Oriana che avrei visto Edoardo Donnamaria e Antonella, voi non so che cavolo le scrivete, e lei mi ha detto che si sente umiliata. Non ci capiamo, abbiamo litigato perché lei dice che non mi espongo sui social. Lei quando ha qualcosa che non va toglie le foto, poi le rimette. E io sono uno che sui social non mette nulla, eppure ho messo qualcosa per lei, per voi che siete stati sempre carini. Riprendermi quando sono con la mia ragazza non è nelle mie corde. Sono molto riservato, di solito pubblico foto in palestra e poco altro”.

Nelle prime ore della mattinata, poi, Daniele Dal Moro ha condiviso un duro sfogo in una Instagram story, poi rimossa, nella quale ha mosso alcuni appunti nei confronti della gestione della vicenda da parte di Oriana Marzoli, rivelando anche che quest’ultima è stata a casa di Antonino Spinalbse dopo la festa di compleanno di Alfonso Signorini.

Oriana Marzoli replica a Daniele Dal Moro

Non si è fatta attendere la quasi immediata replica dell’ex vippona, che in una story su Instagram ha scritto: “Perchè sono una vera DONNA, non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune, quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, la sa anche una persona che non è amica mia come sono andate le cose veramente. Quindi, gioca da solo”.