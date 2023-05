Non sarebbe solo l’incontro di Daniele Dal Moro con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria uno dei motivi alla base della rottura con Oriana Marzoli. Anche un’altra ex vippona della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata tirata in ballo in merito alle spiegazioni sulle liti tra l’imprenditore veneto e la modella di origini venezuelane. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che tra lui e la sua ormai ex fidanzata ci sono state delle discussioni per dei video con Nicole Murgia, che le fan della “reina” hanno inviato ad Oriana.

Daniele, nel corso del suo lungo intervento in una room su Twitter, ha sottolineato che tra lui e l’attrice romana non c’è mai stato nulla dentro la Casa, ed in effetti questo era abbastanza evidente agli occhi di chiunque abbia seguito il reality. Nicole aveva sì palesato il suo interesse per Daniele (così come quello per Antonino Spinalbese), ma lui è stato moto chiaro ed ha sempre avuto occhi solo per Oriana.

Le discussioni per dei video con Nicole Murgia

“Ci sono state diverse discussioni. E ve ne dico anche una. Ho preso un miliardo di parole per tutti i video che le avete mandato di Nicole come se io avessi fatto le peggio cose con lei al GF Vip. Quando vi dico in tutta onestà, non credo di aver mai fatto nulla. Ok, però lascio a voi il giudizio, visto che il Grande Fratello l’avete visto in diretta. Quindi vabbè. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che io dentro quella casa ho sempre e solo cercato di avere qualcosa con Oriana e non con le altre. E dai vabbè lasciamo stare questo che poi che sono discorsi che mi infastidiscono solo a parlarne.

In ogni caso a me di follower o profili non mi importa. L’importante è che mi lasciano tranquillo. Perché se non mi lasciano tranquillo io non riesco a stare bene con un’altra persona. Adesso siamo stressati entrambi e abbiamo fatto tante litigate. Non c’è altro da dire, non voglio entrare in dettagli, la vita diventa difficile se esponi tutto”.