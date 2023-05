A pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha deciso di interrompere la relazione con Carlo Alberto Mancini. Dopo Cristian Di Carlo, Aurora Tropea e Roberta Di Padua, che si sono espressi in merito alla rottura, anche l’ex corteggiatore Andrea Foriglio ha detto la sua.

Andrea Foriglio: "Non sono la seconda scelta di nessuno"

“Faccio questo video per rispondere a tutte queste persone che mi hanno scritto in questi giorni riguardo la situazione di Nicole, dato che mi ha citato anche nel suo audio. Faccio una premessa: non ho nulla contro Nicole. Con me si è sempre comportata come una signora ed è una persona a cui voglio bene. Secondo me, quello che è successo a Nicole succede a tutte quelle persone che scelgono con la testa invece di farlo con il cuore. Tutte quelle persone che si fanno influenzare da altre persone che non vivono quello che vivi tu, non provano quello che provi tu, non sanno e non possono sapere.

Io credo che la ragione a discapito dell’istinto nella vita sia qualcosa di positivo, ma in amore no. Non ha mai funzionato e infatti non ha funzionato neanche questa vola. Comunque ho avuto ragione anche stavolta, anche se me ne faccio ben poco. Non mi sono sbagliato, perché se con le parole puoi mentire, con gli occhi non puoi farlo, e quelli secondo me parlavano da soli. Per come è stata fatta la scelta, non poteva esserci epilogo diverso.

Tutte le persone che mi conoscono in profondità sanno quanto rispetto ho di me stesso. Quindi concludo dicendo che nella mia vita, almeno fino ad oggi, non sono mai stato la seconda scelta di nessuno. E non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta”.