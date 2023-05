Dopo l’annuncio della fine della relazione tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, l’acerrima “nemica” dell’ex tronista, Roberta Di Padua, è entrata a gamba tesa su Instagram. Nelle ultime ore, la storica dama del Trono Over di Uomini e Donne si è scagliata contro Nicole, affermando che la rottura era soltanto una questione di tempo.

“Vi volevo fare un saluto veloce e vi volevo ringraziare. Grazie per i tantissimi messaggi che mi avete inviato. Ma proprio tanti. Una roba che io non riesco a leggere. La cosa bella di questi messaggi è che avevano tutti la stessa frase: ‘Alla fine, come sempre, avevi ragione tu’. Io ho ragione non perché sono la più brava o la più intelligente, assolutamente no. Ma semplicemente perché ho preso tanti di quei pali nella vita, tanti di quei no, tante di quelle inc*late che quando qualcosa non va, dopo aver preso tanti no in faccia, le persone le riconosci subito. Per me non è stata una novità. Era solo una questione di tempo, perché io sono una che nella vita non ha mai fretta. Aspetto, tanto so che tutto torna. Nella vita si fanno tantissimi errori. Ne ho fatti tanti, però ho sempre chiesto scusa, ci ho messo la faccia, sempre”.

La stoccata a Nicole Santinelli

Poi, Roberta Di Padua porta l’affondo decisivo a Nicole Santinelli: “Non mi sono fatta mai difendere da nessuno, né mi sono nascosta dietro a un audio. La cosa che più mi fa sorridere, però, è che tutto questo arriva dopo un’ospitata tv, una copertina, dopo delle dichiarazioni che sono uscite circa dieci giorni fa e un piccolo gossip. Questo mi fa molto sorridere. In ultima analisi aggiungerei che non è finita qua. Se il mio sesto senso non sbaglia, ne vedremo delle belle…”.