E’ giunta al capolinea, poche settimana dopo la scelta a Uomini e Donne, la storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. L’annuncio è stato dato dall’ex corteggiatore durante una diretta su Instagram e, a distanza di 24 ore, anche l’ex tronista ha confermato la rottura, assumendosene la responsabilità.

Ma l’uscita pubblica della Santinelli, avvenuta a attraverso un audio su Instagram, ha sollevato un enorme polverone. Nicole, infatti, nel dare la notizia, ha fatto anche il nome di Andrea Foriglio, l’altro corteggiatore dato come favorito dal pubblico. Parole che sono sembrate come una caduta di stile, e che secondo alcuni lasciavano intuire l’intenzione da parte dell’ex tronista di tenere uno spiraglio aperto circa una possibile frequentazione futuro. “A proposito di futuro, in tanti mi state chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non posso negarlo”, ha detto Nicole.

Stando ad una segnalazione giunta a Deianira Marzano, la Santinelli e Andrea Foriglio non si sarebbero solo sentiti, ma anche visti: “Fonti dicono che pare che Nicole e Andrea si siano non solo sentiti ma anche visti. Perché lei non dice le cose come stanno se così fosse? Povero Carletto e povero Andrea, visto che pare ci sia un terzo interesse”.