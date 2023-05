Proseguono le schermaglie tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero a L’Isola dei Famosi. I due naufraghi, in queste settimane, se ne sono dette di tutti i colori, ma l’ex rugbista ha fatto delle rivelazioni molto pesantissime alle spalle della showgirl.

Mentre parlava con Corinne Clery, Lo Cicero ha svelato che prima di partire per l’Honduras qualcuno l’avrebbe chiamato dicendogli che Nathaly è cattiva e pericolosa: “Io ho ricevuto telefonate che mi hanno detto ‘quella è pericolosissima, pericolosa e cattiva stai attento’. E infatti è falsa, cattiva e pericolosa, quindi avevano ragione. Sta dicendo una serie infinita di falsità e fa un gioco sporco. Se lei continua io dirò solo una parola che la distruggo, sì la distruggo, la distruggo a vita”.

Corinne, che di recente ha discusso con la Caldonazzo, ha confessato che anche lei è stata avvisata da amici in comune con Nathaly: “Anche a me hanno detto cose, persone che la conoscono. No, non che è pericolosa. A me hanno detto ‘stai attenta’, degli amici e delle persone… e io ho detto ‘ma perché mi dite questo?’. Io non ho creduto e non me l’aspettavo. Io la conoscevo bene nel lavoro, ma non umanamente. La conosco da 20 anni, ma non siamo mai state grandi amiche”.