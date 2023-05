Un pungente riferimento alla vita privata di Ilary Blasi ha aperto la puntata de L’Isola dei Famosi del 29 maggio. Autore della gaffe è stato Enrico Papi che, per commentare il suo look della serata, ha citato un generico “capitano”, salvo poi scusarsi con la conduttrice per la chiarissima allusione a Francesco Totti, bandiera giallorossa e suo ex marito.

La breve parentesi si è aperta quando Ilary Blasi ha salutato l’opinionista soffermandosi sulla sua giacca: “Sei vestito da ufficiale della Marina”. “Da capitano… ops, scusa!”, ha risposto Enrico. Sul volto della conduttrice è parso evidente l’imbarazzo del momento, e il pubblico in studio ha fatto partire un coro per supportare il disagio di Papi che, da parte sua, ha continuato a scusarsi per la gaffe. “Va bene, va bene. Mi piace, mi piace… Subivo un po’ il fascino. Infatti, vedi, c’era qualcosa…”, ha replicato la Blasi prima di chiudere il siparietto.