Volano stracci sull’Isola dei Famosi tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery. Eliminata al televoto, la showgirl aveva vissuto sull’Isola di Sant’Elena per poi fare ritorno dal resto nei naufraghi grazie al pubblico che l’ha premiata.

Nel daytime di oggi, però, Nathaly si è scontrata in maniera piuttosto dura con Corinne Clery. Quest’ultima ha accusato la Caldonazzo di aver voluto sempre imporre agli alti di votare contro Andrea Lo Cicero, ma la francese si è sempre rifiutata nonostante non lo apprezzi.

“Io gli ho detto che è un falso, uno stratega, l’ho detto qua davanti a te… Cosa vuoi che faccia? Che gli metta le mani addosso?”. Nathaly le ha spiegato che proprio in virtù del fatto che pensa questo di Lo Cicero avrebbe dovuto votarlo, anche per come si è comportato con lei. Ma Corinne le ha risposto: “Ma questi sono problemi tuoi, non sono problemi miei”. A quel punto, la Caldonazzo è andata su tutte le furie: “Sì, ma dalle amiche mi sarei aspettata un supporto. Sei una falsa e un comodino!”.

Questa sera andrà in onda come di consueto la puntata serale de L’Isola dei Famosi, e Ilary Blasi, con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, affronterà senza dubbio l’argomento del Nathaly contro tutti.