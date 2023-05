Sono ormai diverse settimane che circolano voci su un possibile addio di Rkomi ad X Factor, e adesso sembra che non sarà l’unico giudice ad abbandonare il talent. Stando a quanto rivelato da The Pipol, anche Dargen D’Amico ha la valigia pronta, mentre sarebbero confermati Fedez e Ambra Angiolini. Ma chi prenderà il posto dei due cantanti in uscita?

Lo scorso mese, il quotidiano Il Messaggero aveva parlato di ritorno di Morgan al posto di Rkomi, mentre pare che per sostituire Dargen si stia pensando ad uno tra Tananai, Lazza e Rose Villain.

“Sul bancone della giuria della nuova edizione di X Factor vedremo senza dubbio, confermati, Ambra Angiolini e Fedez. Al posto di Rkomi troveremo Morgan. Salterebbe la presenza anche di Dargen D’Amico e, al suo posto, si sogna di vedere Lazza. Anche se, oltre a lui, pare siano stati pensati anche Tananai e Rose Villain”, scrive The Pipol.