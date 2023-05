Isobel Kinnear, in una recente intervista a SuperGuidaTv, ha ripercorso le tappe salienti della sua esperienza ad Amici 22. “Sono molto fortunata. A dire la verità non ho un piano dopo Amici. Quello era il mio primo sogno. Voglio provare molte cose, prendere tutte le opportunità che arrivano. Ho molte cose in ballo che stanno arrivando, non posso ancora anticipare nulla”, le parole della ballerina australiana.

Isobel punta decisamente in alto, ed ha rivelato i nomi delle star internazionali con cui vorrebbe collaborare: “Beh, punterei a grandi star della musica internazionale come Jennifer Lopez o Beyoncé. Se fosse ancora in vita ti direi anche Micheal Jackson”.

Isobel su Maria De Filippi

Tornando alla sua esperienza nel talent show di Canale 5, la ballerina ha ricordato il momento più difficile, ovvero quello rappresentato dall’infortunio al collo, e quello più bello, ovvero la prima conversazione con Maria De Filippi, sulla quale ha detto: “Lei è speciale, parlare con Maria è come parlare con Dio. E’ la persona più vera e leale che ho incontrato nella mia vita. Voglio imparare molto da lei, per me è un grandissimo esempio di lealtà e onestà”.

Isobel Kinnear: "Cricca? Lascio una porta aperta"

Infine, non poteva mancare un commento sulla frequentazione con Giovanni Cricca, che al termine di Amici 22 ha detto di voler riprovare a conquistarla. “La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Sì, lascio una porta aperta”.