Poco meno di quarantotto ore fa, Micol Incorvaia, ospite a Radio Cusano Campus insieme a Edoardo Tavassi, parlando dei possibile rumor circa la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro era stata chiarissima: “Abbiamo fatto un weekend con loro a Gardaland. Sì, li vediamo cotti a puntino. Oriana e Daniele hanno due personalità ben definite, c’è il momento in cui si beccano un attimo, ma il loro legame però prevale su ogni cosa. Sono stupendi insieme. Ma quale crisi?! Non è vero, purtroppo ne tirano fuori sempre una. Se non fai una storia sei subito single”.

Un pensiero, questo di Micol, andato in frantumi nella giornata di domenica, quando Oriana ha prima tolto il follow a Daniele, poi ha cancellato le foto su Instagram nelle quali era con lui, ha fatto le valigie e, in ultimo, in lacrime in una room su Twitter, ha di fatto annunciato la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne.

La fine della relazione tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip ha mandato letteralmente in tilt il fandom della coppia, gli Oriele, contro il quale lo stesso Dal Moro si era scagliato alcuni giorni fa, circostanza che gli ha causato la sospensione del suo account Twitter. E se Oriana Marzoli si è sfogata e ha lanciato segnali inequivocabili sui social, Daniele si è trincerato dietro ad un silenzio assordante, visto che le sue ultime apparizioni sui social risalgono alla reunion di sabato scorso con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Dell’ex vippone non c’è traccia. Daniele ha preferito non intervenire in merito alla fine della storia con Oriana, almeno fino ad ora. Secondo molti dei suoi fan starebbe soffrendo in silenzio, evitando di spiattellare in pubblica piazza il suo dolore per l’epilogo tutt’altro che felice della relazione con la "reina". Non ci resta che attendere che si palesi, ammesso che decida di farlo…