Prima foto insieme per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Come riporta The Pipol Gossip, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il ballerino, nel cast di Ballando con le Stelle dal 2013 al 2020, si trovano nello stesso sporting club di Roma. Lui è impegnato in lezioni di danza a cui partecipano le amiche di lei, Milena Miconi e Angela Melillo.

L’ex Miss Italia non scende in pista, ma è poco distante e si lascia fotografare con il gruppetto di amiche a cui si unisce anche Barbara Bouchet. Al fianco di Manila, invece, compare Stefano. Si tratta della prima immagine social della nuova coppia dopo la fine della relazione tra l’ex gieffina e Lorenzo Amoruso.

Poi, la Nazzaro posta sui social in filmato in cui Gerry Scotti ripete: “Non giudicare gli altri, perché per giudicare bisognerebbe sapere molte altre cose in più che magari non si sanno”. E Manila aggiunge: E spesso non si racconta per rispetto ed educazione”.