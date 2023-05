La fine-lampo della storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini continua ad avere strascichi, anche se non riguardano i diretti interessati. Quando l’ex tronista, nel confermare la rottura con la sua scelta, aveva citato Andrea Foriglio, in molti avevano letto una speranza da parte di Nicole di poter frequentare l’osteopata romano.

Il popolo dei social aveva definito fuori luogo le parole della Santinelli, e aveva ipotizzato che quest’ultima volesse lasciare uno spiraglio aperto per una possibile frequentazione fuori dagli studi di Uomini e Donne. Tuttavia, Andrea ha spento definitivamente le voci, rifilando, neanche troppo velatamente, un “palo” a Nicole: "Tutte le persone che mi conoscono in profondità sanno quanto rispetto ho di me stesso. Quindi concludo dicendo che nella mia vita, almeno fino ad oggi, non sono mai stato la seconda scelta di nessuno. E non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta”.

Intanto, nelle ultime ore, sta imperversando sui social un retroscena che, se confermato, avrebbe del clamoroso: Andrea Foriglio e Roberta Di Padua, storica dama del Trono Over e acerrima “nemica” di Nicole Santinelli, si starebbero frequentando. A sganciare la bomba è stato Amedeo Venza: “Ex corteggiatore e dama del Trono Over si sentono da un po’! Ma non lo dicono perché lui ha 30 anni e lei 40. Ma soprattutto perché li non vuole perdere la poltrona della prossima stagione”. Poco dopo, è stata Deianira Marzano a fare i nomi: “Andrea e la Di Padua si sentono”.