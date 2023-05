La burrascosa fine della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha inevitabilmente messo in moto la macchina del gossip. I due protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno litigato pesantemente, e non sembrano esserci possibilità che il rapporto venga ricucito, almeno per il momento.

La guerra social tra Oriana e Daniele

Nelle ultime 48 ore, la modella venezuelana è stata molto attiva sui social, anche se non è mai entrata in maniera specifica sulle ragioni che hanno causato la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultimo, invece, ha spiegato che i due non si capivano, che lei lo rimproverava perché non era abbastanza attivo sui social e, di conseguenza, non mostrava ai fan cosa facevano insieme. “Oriana ha un tipo di vita diversa dalla mia e io ho cercato di andarle incontro e ho fatto il massimo, facendo anche cose che non faccio. Io ho cercato di fare ciò che potevo”, ha ammesso Daniele.

La guerra dei fandom

Nel frattempo, a farsi la guerra a colpi di post e stories, non sono solo i due diretti interessati, ma anche i fandom (Oriele, Orianistas e Denzzzers), che dalla notizia della fine della storia tra i due ex vipponi hanno praticamente invaso le piattaforme social, in particolare Twitter: da un lato c’è chi patteggia per Oriana screditando Daniele; dall’altro c’è chi patteggia per Daniele screditando Oriana. E poi c’è chi soffre per la fine della storia d’amore, preferendo restare neutrale senza schierarsi con l’una piuttosto che con l’altra.

Dalla parte di Dal Moro sembra essersi schierata, invece, l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima ha spiegato di aver parlato a lungo con l’imprenditore veneto e di aver preso visione di tutti i messaggi che si sono scambiati lui e Oriana: “Daniele ha dato davvero tanto accompagnandola ovunque senza lasciarla sola. Per una delle ennesime discussioni stupide lei lo ha bloccato ovunque, lui pensava fosse recuperabile, ma lei da un non nulla non ha più risposto a nessun messaggio, facendolo bloccare anche dalle amiche, come se fosse un reietto”.

Oriana, tramite Twitter, ha fatto sapere che molte delle cose che vengono dette su di lei (non è chiaro se si riferisse alle parole di Deianira o a quelle dei suoi haters) sono “bugie”. “Molte cose non si raccontano”, ma lei “continuerà a non dire nulla” perché i suoi amici conoscono la verità. A questo sfogo, però, ha replicato un collega della Marzano, Amedeo Venza: “Ma gli amici italiani e spagnoli sanno anche quanti soldi ha speso Daniele per i tuoi capricci?”. Un’affermazione pesante, che lascerebbe intendere che Dal Moro sia vittima dei “capricci” di Oriana (soprattutto per quel che riguardo il lato economico della faccenda).

Quel che appare certo è che l'Oriele drama sembra ancora ben lontano dalla conclusione.