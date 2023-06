Nelle ultime ore si stanno facendo più insistenti le voci circa una nuova presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I tantissimi fan della coppia sono preoccupati, e alcuni di loro hanno iniziato ad “indagare” per scoprire se i rumor erano fondati. Come riportano i colleghi di Biccy.it, circa trenta fan dei Prelemi sono arrivati addirittura a chiamare Fariba Tehrani per chiedere informazioni. La madre dell’influencer italo-iraniana, giustamente, è sbottata su Instagram ed ha annunciato che probabilmente cambierà numero di telefono.

Fariba Tehrani sbotta su Instagram

“Mi sembra poco rispettoso che persone che hanno trovato il mio numero tramite il lavoro o acquisti per beneficienza continuino a scrivermi o addirittura chiamarmi insistentemente! È assurdo invadere la nostra privacy! O per parlarmi male del mio Pier, oppure per fare domande indiscrete! Chi ti ama veramente non invade!

Mi vedo costretta a chiudere questo numero e comprarmi un’altra scheda telefonica con un nuovo numero. Ancora più assurdo è che si credono anche nel giusto, oltre che disturbare insistendo a chiamare magari anche in momenti incasinati. – ha continuato la madre della Salemi – Pretendono che gli rispondo pure. Ma secondo voi io vengo a rompervi l’anima e chiedervi le vostre cose famigliari?

Per fortuna sono solo una trentina di persone. Perché il resto del fandom sono persone davvero speciali e rispettose. Perché sono una persona educata e non vi ho mandato a quel paese”.