Altro giro, altro regalo. Altra room, altro Oriele drama. Questo pomeriggio, Oriana Marzoli, in lacrime, si è sfogata con i fan spagnoli su Twitter, ed ha raccontato la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto con Daniele Dal Moro. L’ex vippona, come riportano i colleghi di Biccy.it, ha rivelato che il suo ex fidanzato l’avrebbe invitata ad andarsene ed ha aggiunto che l’ha umiliata pubblicamente con le sue storie su Instagram.

Lo sfogo di Oriana Marzoli

“Sono stufa di essere dipinta come la str**za senza cuore che non prova sentimenti. Perché è tutto il contrario. Quando amo non ascolto nessuno. Di sicuro non lascio un ragazzo per le fan. Che le cose non vanno bene non è da 3 giorni, ma da prima. Lui mi ha invitato ad uscire da casa sua! Uno se ti dice di andartene cosa fai? Io voglio solo che il mio ragazzo mi difenda e che non mi nasconda, io solo volevo che lui fosse orgoglioso di stare con me.

Se sono in lacrime è perché sono innamorata di questo ragazzo lo sanno tutti. Ho lasciato casa sua in lacrime al telefono con mia madre l’altro giorno. E che non mi dica che sto con lui perché non ho una casa dove andare. Ho un appartamento a Madrid e non ho bisogno di soldi o di un tetto da lui. Mi prende in giro. Prima dice ‘sostenete Oriana che è splendida’ e dopo pochi minuti pubblica storie dove dice ‘reina di sto ca**o non sono il tuo schiavo’. Non voglio essere presa in giro da questo ragazzo.

Io non faccio le cose per le ship, mi sono innamorata cog***e! Come posso io interpretare una persona che mi umilia pubblicamente come un grido d’amore. Se davvero voleva parlare sarebbe venuto a casa di Alberto ma lui voleva solo ripulirsi l’immagine per passare bene. Poteva chiamarmi, io l’ho bloccato solo su Whatsapp”.