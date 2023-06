Continua la telenovela Oriele che vede protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, la cui rottura continua a tenere banco sui social. Tra accuse reciproche, mosse per lo più attraverso Instagram e room su Twitter, ancora non sono chiari motivi che li hanno portati a chiudere la relazione.

Daniele ha evidenziato le differenti necessità e pretese della coppia, sostenendo che Oriana non abbia mai provato nulla per lui, che sarebbe stato esclusivamente uno strumento di cui la venezuelana ha giovato per ottenere maggiore visibilità. Dal canto suo, la Marzoli, prendendo parte ad una room su Twitter, ha detto che è stata una relazione vera, mai creata per fare una ship.

Durante lo sfogo di Oriana, Daniele, attraverso l’account del cugino (il suo è stato sospeso), ha commentato: “Ho due certezze nella cita: la prima è che molte Orianistas sono delle m*rde. E la seconda è che tu non capisci un ca**o! Non è che se tu capisci quello che vuoi allora è la realtà dei fatti. Capisci solo quello che ti fa comodo, che è diverso. Che futuro può esserci in una relazione dove la tua ragazza non si fida di te senza che tu abbia fatto praticamente nulla. Tu hai fatto la qualunque, e io alla fine ho scelto di fidarmi. Allora, prima risolvi i tuoi problemi e poi forse sarai pronta per una relazione. Anche io ho molte insicurezze dovute a tutto quello che ho passato. Ma non le riverso su di te”.