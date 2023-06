C’è grande curiosità per alcune foto e video che arrivano direttamente dai profili Instagram di due ex vippone, Nicole Murgia e Ivana Mrazova. Le due ex gieffine si trovano in Trentino su un set cinematografico e stanno girando un film. Se per l’ex di Andrea Maestrelli non si tratta di una novità (è stata conosciuta dal grande pubblico per la sua presenza in Tutti pazzi per amore), per l’ex di Luca Onestini, invece, si tratta di qualcosa di assolutamente nuovo ed inedito.

“Oggi inizia un’esperienza completamente nuova per me. Devo dire che sono molto emozionata e felice. Speriamo bene”, ha scritto la modella ceca sui social, sui quali ha pubblicato, oltre ad alcuni scatti con la Murgia, anche una con Enzo Salvi vestito da prete.

Ma, nelle ultime ore, a creare scalpore è stata una Instagram story di Ivana in cui è al fianco di Rocco Siffredi. “Ragazzi, allora io in questi giorni sto girando un film con Rocco…”. “Un film romantico, d’amore…”, risponde il pornodivo. “Lasciamo un po’ di suspense…”, dice la Mrazova. “Anche perché la suspense con me viene molto molto bene, troppo bene…”, chiosa Rocco. A questo punto, non ci resta che attendere per scoprire di quale film si tratta e i personaggi che interpretano Nicole Murgia, Ivana Mrazova e Rocco Siffredi.