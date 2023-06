L’Oriele drama, con protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, continua senza sosta. Le discussioni che si sono verificate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip erano nulla in confronto a quello che sta accadendo in queste ore.

Nella notte, i due ex vipponi hanno continuato a sfogarsi nelle room su Twitter, il social sul quale ormai non si discute altro se non della rottura tra la modella venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne. Oriana è stata un vero e proprio tornado. Ecco le sue parole riportate da Isa e Chia.

Il racconto di Oriana Marzoli

“Prima anche io ero una che diceva delle cose brutte, ma le parole a volte feriscono. Soprattutto quando le senti da una persona a cui tieni e della quale sei innamorata. Non è che io perché ho cancellato una foto devo essere in punizione tutta la vita. Semplicemente questa cosa per me era superficiale. Io sono entrata al Grande Fratello dopo un mese che avevo chiuso con il mio fidanzato dopo quattro anni di relazione, dopo che mi ha messo tutte le corna del mondo. Siamo personaggi pubblici, ci siamo fatti conoscere, sia separati, sia insieme, in un programma che guarda tutta l’Italia, quindi qual è il problema di farsi vedere pure fuori se prima la facevi questa cosa?”.

Poi, l’ex vippona ha aggiunto: “La differenza se vieni comunque criticato perché non prendi una decisione, scelta, anche se comunque ti criticheranno, di pubblicarmi perché così mi fai felice. Invece, dall’altra parte non mi fai felice. Cosa ti costa farmi felice? E’ una ca**ata, ma ti giuro mi dà sicurezza. Giuro, mi viene da piangere perché non capisce. Seduta a casa sua gli dicevo ‘guarda, per te è una ca**ata, per me no’. Mi fa piacere far vedere la mia felicità. Poi, quando segue tutte queste donne, ma veramente pensa che non mi ferisce? Io non lo farei. Una persona che vuole stare con te non ti dice che vuole che tu vada via da casa sua. Da lì mi sono resa conto che lui non è innamorato di me”.

Perché è finita con Daniele Dal Moro

Ecco cosa ha portato, secondo Oriana, alla rottura con Daniele: “Torno in Italia, vado a fare questo shooting e mentre ero lì mi dicono che ha iniziato a seguire questa persona, che non so neanche chi sia e non mi interessa. Poi viene fuori che questa ragazza già l’aveva seguita tanti anni fa e le mette pure i like. Quindi non capisco niente. Lui dice che la conosce da 15 anni. Dico ma cavolo, in 15 anni potevi seguirla prima. Un po’ strano, no? Non vi dico neanche cosa mi ha risposto perché ricordo e ricorderò che non voglio dire cose brutte nei suoi confronti, perché io in questo senso sono diversa. Lui mi ha detto ‘io tolgo il follow’. Comunque torno a Verona. Parliamo, mi spiega tutta la sua vita perché dentro la Casa io in realtà non mi ero mai seduta con lui a parlare della sua vita e di tutti questi problemi. Riesco a capirlo, capendo anche che purtroppo noi non possiamo stare insieme, ma dico vabbè ‘povero ragazzo, ha sofferto tanto e anche se non vuole stare con me, poverino’. Lasciamo questo rapporto così e finisce piangendo ovviamente”.

Le parole di Daniele Dal Moro

In seguito, anche Daniele ha fornito la sua versione dei fatti: “Io non ho più voglia di ltrigare, neanche con Oriana, soprattutto con Oriana. Io con Oriana sto bene, noi quando stiamo bene, stiamo bene, e non c’è niente da dire. Stiamo bene sotto tutti i punti di vista. Le voglio talmente bene che non ce l’ho nemmeno con lei. Fino ad una settimana fa avevo un cesto di roba, adesso non c’è più nulla. Neanche le foto sul profilo di Oriana".